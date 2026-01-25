Juve-Napoli dubbio in porta in casa azzurra | problemi per Milinkovic torna Meret?
In vista della sfida tra Juventus e Napoli, si fa strada un’incertezza tra i pali azzurri. Secondo le ultime notizie di Sky Sport, Milinkovic Savic ha riportato un risentimento muscolare, mettendo in discussione la sua presenza. Antonio Conte valuta il ritorno di Meret, assente dal 28 settembre, per garantire la copertura tra i pali. La situazione resta da monitorare, con possibili cambiamenti nella formazione azzurra.
Situazione sempre più complicata in casa Napoli. Nelle ultime ore - racconta Sky Sport - Milinkovic Savic ha accusato un risentimento muscolare, che ha costretto Antonio Conte a mettere in preallarme Meret, lontano dal terremo di gioco dal 28 settembre scorso. Il portiere serbo rimane fortemente in dubbio per la gara contro la Juventus. Qualora non dovesse farcela, in considerazione della lunga assenza di Meret per infortunio, non si può escludere neanche l'impiego del terzo portiere Contini.
Milinkovic-Savic in dubbio per Juventus-Napoli, le condizioni preoccupano: in preallarme MeretVanja Milinkovic-Savic potrebbe non essere disponibile per la partita tra Juventus e Napoli a causa di un risentimento muscolare.
Si fa male anche Milinkovic-Savic (ma c’è Meret, in porta il Napoli è coperto)Il Napoli si trova nuovamente a fare i conti con problemi di infortuni.
