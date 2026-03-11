Manuel Locatelli si distingue tra i centrocampisti europei grazie ai numeri che evidenziano la sua qualità. La sua crescita sotto la guida di Luciano Spalletti ha portato risultati importanti, rendendolo uno dei protagonisti più in vista nel suo ruolo. I dati lo collocano al vertice tra i giocatori dei principali campionati europei, confermando la sua posizione di rilievo nel panorama calcistico internazionale.

Locatelli, numeri da leader europeo: nessuno come lui tra i top campionati La crescita di Manuel Locatelli sotto la guida di Luciano Spalletti sta assumendo contorni straordinari. Secondo un approfondimento di Tuttosport, il capitano bianconero si è imposto come uno dei centrocampisti più completi e influenti tra i cinque principali L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Locatelli è uno dei migliori centrocampisti in Europa: i numeri

Articoli correlati

Leggi anche: Sabatini: “Rabiot è uno dei migliori centrocampisti del mondo. Operazione storica del Milan”

Juventus-Sassuolo: Locatelli e i suoi tempi miglioriLa Juventus ha convinto contro il Sassuolo, vincendo 3-0 con una prestazione dominante soprattutto nei primi 45 minuti.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juventus Locatelli è uno dei migliori...

Temi più discussi: La Realpolitik della Juve: si riparte da Locatelli e McKennie, gente che ti offre quello che ha; Locatelli-Juve, quei numeri che non ti aspetti: nessuno in Europa come lui; La Juventus avanza per il rinnovo di Locatelli: cifre e durata del nuovo contratto; Locatelli sale sul pullman per Roma: il capitano della Juve c’è, anche da squalificato.

Juventus, Locatelli è sempre più uomo chiave: I numeri da top lo certificanoManuel Locatelli si è preso la Juventus a suon di ottime prestazioni e la società bianconera ora pensa al suo rinnovo. juvenews.eu

Mercato Juve: possibile offerta del Manchester United per Locatelli in estateManuel Locatelli è sicuramente uno dei punti della Juventus targata Luciano Spalletti. Il capitano bianconero è una delle colonna dell'undici del tecnico di Certaldo e le sue prestazioni in campo ma a ... it.blastingnews.com

#Vlahovic verso il #rinnovo con la @juventusfc: @acmilan tagliato fuori C’è una forte sensazione - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Juventus #Juve #transfers x.com

Napoli, Inter e Juventus Atalanta L'1-6 della Dea contro il Bayern, di fatto, chiude qui l'avventura delle italiane in Champions League. Zero rappresentanti ai quarti di finale, tutte eliminate in anticipo. È una novità No: sarà la quarta volta nelle ultime 6 edizi - facebook.com facebook