I dirigenti dell’Inter stanno lavorando per portare in nerazzurro un giovane talento proveniente dalla Serie B. La trattativa sembra in fase avanzata e i dettagli si stanno definendo in queste ore. I nerazzurri cercano di chiudere quanto prima per rafforzare la rosa e puntare sui giovani promesse del calcio italiano.

Inter News 24 Mercato Inter, i dirigenti nerazzurri lavorano per un giovane talento della Serie B e la distanza si accorcia: i dettagli. L’ Inter ha rotto gli indugi e punta con decisione su Yanis Massolin, il centrocampista francese che sta incantando la Serie B con la maglia del Modena. Il classe 2002, arrivato in estate dal Belgio per una cifra contenuta, ha visto la sua quotazione schizzare alle stelle grazie a prestazioni di altissimo livello. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, i due club sono ormai in una fase di trattativa avanzata, con i nerazzurri pronti all’affondo finale per bruciare una folta concorrenza internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

Mercato Inter, si avvicina un giovane talento della Serie B: ecco tutti i dettagli

L’Inter si prepara a definire il primo acquisto del mercato 2026, con particolare attenzione all’avvicinarsi di Mlacic.

L’Inter continua a monitorare il mercato internazionale alla ricerca di giovani talenti.

