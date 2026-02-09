La società nerazzurra sta seguendo da vicino la situazione di Weston McKennie, il centrocampista americano in attesa di capire se arriverà a zero. Marotta sta studiando le possibilità e ha già un’idea chiara su come muoversi nel mercato. Intanto, Moretto fa il punto sulla strategia dell’Inter e rivela un retroscena su Dimarco, che potrebbe cambiare presto le carte in tavola.

Inter News 24 McKennie Inter, il club meneghino sta monitorando con estrema attenzione la situazione contrattuale del mediano texano. Il mercato dei colpi intelligenti e senza esborso per il cartellino resta il terreno preferito della dirigenza nerazzurra. Sotto la lente d’ingrandimento è finito Weston McKennie, il centrocampista statunitense della Juventus noto per la sua capacità di inserimento e lo spirito di sacrificio. Con un contratto in scadenza nel giugno 2026, l’ex Schalke 04 non ha ancora trovato l’intesa definitiva per il prolungamento con la Vecchia Signora. I nerazzurri, guidati dall’esperto dirigente Beppe Marotta, hanno già effettuato sondaggi esplorativi per capire l’entità delle commissioni e dello stipendio necessari per portare il calciatore a Milano, dove potrebbe rinforzare la mediana a disposizione di Cristian Chivu, l’ex difensore romeno oggi alla guida tecnica del club. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - McKennie Inter, Marotta studia il colpo a zero: Moretto fa il punto sul mercato nerazzurro e svela il retroscena su Dimarco

Approfondimenti su McKennie Inter

Rafael Benitez ha raccontato di aver avuto un’occasione concreta con la Roma alcuni anni fa, ma alla fine non se ne fece nulla.

L’Inter tiene banco con le ultime novità di mercato.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su McKennie Inter

Argomenti discussi: L'Inter e il Derby d'Italia, dal campo al mercato: Kolarov studia la Juve, Ausilio sonda McKennie; Kolarov infiltrato in Atalanta-Juventus: il secondo di Chivu alla New Balance a studiare per Inter-Juve; Coppa Italia, Atalanta-Juventus probabili formazioni e ultime notizie: Spalletti studia un ampio turnover; Mercato Inter McKennie entra in orbita nerazzurra | per il suo futuro ci sono ben tre opzioni I dettagli.

McKennie, tra rinnovo e Inter. Ts: Marotta sa bene come muoversi. La posizione della Juve…A giugno scadrà il contratto di Weston McKennie. Il centrocampista americano e la Juve non hanno ancora trovato un accordo sul rinnovo e tra i club che guardano con interessa al giocatore, c'è anche l ... fcinter1908.it

Clamoroso McKennie, l’ombra Inter sul rinnovo Juve: Marotta pronto a entrare in scenaVoci sui nerazzurri da svincolato, ma nelle prossime settimane sono previsti nuovi contatti tra Comolli e gli agenti dello statunitense ... tuttosport.com

Calhanoglu, Mkhitaryan, Thuram, Zielinski… L’Inter ha fatto le sue recenti fortune coi parametri zero di qualità. Per questo c’è grande attenzione da parte dei nerazzurri rispetto alla situazione contrattuale di Weston McKennie. Il jolly tuttofare della Juve di Spall facebook

McKennie e Locatelli diffidati, e la prossima partita è contro l'Inter, inutile che vi spieghi come finirà. x.com