Mercato Inter Moretto svela nuovi dettagli sul futuro di Frattesi | ecco le ultime

Nel dibattito sul mercato dell’Inter, il giornalista Moretto ha fornito aggiornamenti sul futuro di Frattesi. In questo articolo, analizziamo le ultime indiscrezioni e i dettagli condivisi, offrendo uno sguardo obiettivo sulla situazione. Restate con noi per avere informazioni chiare e precise sulle mosse della società nerazzurra riguardo all’attuale centrocampista.

Inter News 24 Mercato Inter, Moretto parla così del futuro di Frattesi e svela nuovi dettagli: le parole del giornalista. Il nome di Davide Frattesi continua a infiammare le cronache del calciomercato invernale dell' Inter. Nonostante le numerose voci che lo vedevano lontano da Milano ormai da settimane, la situazione appare bloccata per una questione puramente economica. Il club nerazzurro, guidato in panchina da Cristian Chivu, non ha intenzione di svendere il centrocampista azzurro: la richiesta resta ferma a 30-35 milioni di euro, preferibilmente attraverso un titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto.

