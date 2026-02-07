Ancona | Memorie la mostra fotografica sull’Alzheimer tra dignità emozioni e la forza dei Caffè Alzheimer

Oggi ad Ancona ha aperto i battenti la mostra fotografica “Memorie” al Museo “Spazio Presente”. Le foto raccontano la fragilità della memoria e la dignità di chi vive con l’Alzheimer. L’esposizione mette in luce anche i momenti di forza e emozione condivisi nei “Caffè Alzheimer”, un modo per mantenere vivo il legame con la memoria e l’umanità.

La fragilità della memoria, la bellezza di un istante che sfugge, la dignità di chi convive con la malattia di Alzheimer: sono questi i temi al centro della mostra fotografica "Memorie", inaugurata oggi, sabato 7 febbraio 2026, presso il Museo "Spazio Presente" di Ancona. L'esposizione, promossa da Alzheimer Marche Odv Ets in collaborazione con il Comune di Ancona, si propone di offrire uno sguardo intimo e rispettoso sulla realtà di chi vive l'Alzheimer, e di sensibilizzare la comunità sull'importanza del sostegno e della comprensione. La mostra, che resterà aperta fino al 21 febbraio, accoglie i visitatori in un percorso emozionale attraverso volti, oggetti ed emozioni che raccontano storie di vita.

