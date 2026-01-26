La mostra Roma terzo millennio il volto contemporaneo tra identità e futuro

Il volto contemporaneo della Città eterna tra identità, rinnovamento e futuro. A raccontare una Capitale poliedrica, dai mille volti è la mostra “Roma terzo millennio, la scia della cometa”, inaugurata oggi nello spazio WeGil di Trastevere. La mostra, promossa dalla Regione Lazio, in collaborazione con Laziocrea, è stata ideata da Umberto Vattani e da lui curata con Andrea Bruschi, Giuseppe D’Acunto e Rosalia Vittorini. Alla presentazione sono intervenuti, oltre lo stesso Vattani, anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone e l’assessore regionale alla Cultura Simona Renata Baldassarre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

