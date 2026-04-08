Break on history | domenica 12 aprile casa Quarta apre le porte alla memoria del Salento

Domenica 12 aprile alle 19.00, a Casa Quarta si terrà l’inaugurazione di “Break on History”, un evento che permette ai visitatori di esplorare la storia della famiglia Quarta e del territorio del Salento. L'iniziativa offre un’esperienza immersiva dedicata al passato locale, con l’obiettivo di condividere testimonianze e memorie di un luogo ricco di storia. L’apertura è aperta al pubblico e si svolge nella sede di Casa Quarta.