Break on history | domenica 12 aprile casa Quarta apre le porte alla memoria del Salento
Domenica 12 aprile alle 19.00, a Casa Quarta si terrà l’inaugurazione di “Break on History”, un evento che permette ai visitatori di esplorare la storia della famiglia Quarta e del territorio del Salento. L'iniziativa offre un’esperienza immersiva dedicata al passato locale, con l’obiettivo di condividere testimonianze e memorie di un luogo ricco di storia. L’apertura è aperta al pubblico e si svolge nella sede di Casa Quarta.
Domenica 12 aprile, alle ore 19.00, a Casa Quarta si inaugura “Break on History”, un’esperienza immersiva che apre al pubblico una porta sul passato: quello della famiglia Quarta e anche quello di un intero territorio. Un luogo in cui i leccesi potranno riconoscersi in una storia comune e i. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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Chiama l’ascensore, apre le porte ma non c’è la cabina: donna precipiata nel vuoto in SalentoA Parabita, in Salento, una donna di 72 anni è precipitata per circa tre metri nel vano dell’ascensore del suo condominio.