Meloni incassa cede e rilancia | partita doppia tra azzurri e leghisti e Mulè scalda i motori per la Sicilia al posto di Schifani - RETROSCENA

In un quadro segnato da indicatori economici in calo e fondi pubblici in fase di esaurimento, la politica italiana si muove con decisione. La premier ha dato segnali di apertura, rispondendo alle pressioni dei partiti di maggioranza e preparando un nuovo impegno per la Sicilia, in vista di future sfide elettorali. Mentre si consolidano le alleanze, si definiscono i ruoli e si pianificano le prossime mosse, il governo si trova al centro di un fermento politico in evoluzione.

C’è un filo sottile che lega Pil in frenata, Pnrr agli sgoccioli e inflazione che non molla: è la fretta. A Palazzo Chigi lo sanno bene e Giorgia Meloni vuole chiudere in pochi giorni il mini-riassetto della squadra di governo, archiviare la pratica sottosegretari e tornare a occuparsi delle urgenze economiche. Ma, come spesso accade, dietro la fretta si muove una trattativa politica a più livelli, dove ogni casella pesa e ogni concessione vale doppio. La premier osserva, prende appunti e calibra. In particolare guarda in casa Forza Italia, dove il confronto tra Antonio Tajani e i figli del Cavaliere, Marina e Pier Silvio Berlusconi, ha lasciato strascichi e aperto uno spiraglio.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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