Nella regione Sicilia, il presidente del Senato ha bloccato la proposta di riunire i gruppi di Forza Italia guidati da Mulè e Falcone. La discussione sul nuovo orientamento del partito è terminata rapidamente, senza sviluppi successivi. La decisione ha chiuso immediatamente i tentativi di avviare una nuova fase interna al partito in questa regione.

La trattativa sul nuovo corso di Forza Italia è morta prima di nascere. Seppellita in meno di un’ora. Tanto è durato ieri mattina il dialogo fra il presidente Schifani e Marco Falcone, leader dell’ala forzista critica verso Palazzo d’Orleans. Che si muove a Roma sulle posizioni del vice presidente della Camera Giorgio Mulè. È la resa dei conti interna dopo il flop al referendum, che ha riaperto la sfida fra correnti. Al termine del faccia a faccia a Palazzo d’Orleans, l’eurodeputato etneo ha dettato una nota che anticipa una stagione ad altissima conflittualità interna: «Non emergono segnali sufficienti circa una piena consapevolezza da parte di Schifani della fase che stiamo attraversando e delle aspettative del nostro elettorato». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Forza Italia, in Sicilia l'altolà di Schifani alla corrente di Mulè e Falcone

Articoli correlati

Leggi anche: Forza Italia, Falcone incontra Schifani e riapre la polemica: "Nessun segnale per un cambio di passo"

Giorgio Mulè (Forza Italia): “Un attacco al governo. Pesa l’asse con Trump”Roma, 24 marzo 2026 – Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia, è stato una delle facce del Sì.

Contenuti e approfondimenti su Forza Italia

Temi più discussi: Qualcuno ha tradito, dentro Forza Italia si apre la resa dei conti; Referendum, dentro Forza Italia inizia la resa dei conti. Falcone: In Sicilia peggio dell'Emilia Romagna, è un campanello d'allarme; Forza Italia, Falcone incontra Schifani e riapre la polemica: Nessun segnale per un cambio di passo; Forza Italia, riparte la carica.

Forza Italia, in Sicilia l'altolà di Schifani alla corrente di Mulè e FalconeSi apre la sfida in vista del prossimo congresso siciliano (aprile o maggio). Il governatore respinge il pressing dei rivali e difende il coordinatore siciliano, Marcello Caruso ... gazzettadelsud.it

Forza Italia, la stangata di Falcone a Schifani: Nessun cambio di passoMarco Falcone attacca Renato Schifani dopo l’incontro a Palermo: nessun cambio di passo in Forza Italia Sicilia. newsicilia.it

Stefania Craxi, da ieri nuovo capogruppo al Senato di Forza Italia dà un’intervista a Repubblica Qui i passaggi salienti x.com

È un avvicendamento lampo che però cova da mesi dietro le quinte. E in Forza Italia ora riecheggia una domanda che a qualcuno suonerà retorica: è stata la mano di Marina - facebook.com facebook