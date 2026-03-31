Il rapper è stato denunciato da Zampolli per aver fatto affermazioni durante la puntata 49 di Pulp Podcast, in cui ha collegato l’imprenditore agli Epstein files, citando anche Corona. La querela si basa su dichiarazioni ritenute false, e la somma richiesta come risarcimento ammonta a 5 milioni di euro. La vicenda riguarda quindi un episodio di presunte insinuazioni durante una trasmissione online.

5 milioni di euro è il prezzo delle parole pronunciate da Fedez nella puntata 49 di Pulp Podcast. Il rapper è stato denunciato da Paolo Zampolli per presunte insinuazioni fatte durante la puntata, dove, citando Corona, ha collegato l’imprenditore agli Epstein files. Nuovi problemi legali per Fedez, alias Federico Lucia, per delle dichiarazioni fatte sul suo podcast Pulp Podcast, condotto con Mr Marra. Questa volta,la puntata incriminata è la numero 49, quella che tratta degli Epstein files. Il problema? Aver insinuato che l’imprenditore italo-americano Paolo Zampolli avesse a che fare con Epstein. Dichiarazioni che al rapper potrebbero costare oltre 5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fedez querelato Zampolli: ‘False dichiarazioni sugli Epstein files’

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