Australia attacco con coltello a Sydney | un morto e due feriti

Un uomo ha perso la vita e altre due persone sono rimaste gravemente ferite in un attacco con coltello avvenuto stamattina a Sydney. La polizia ha confermato che l'aggressore si è scagliato contro i passanti vicino a una fermata dell’autobus, scatenando il caos in pieno centro città. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni che hanno assistito alla violenta aggressione.
(Adnkronos) – Un uomo è morto e altre due persone sono rimaste gravemente ferite a Sydney in un attacco con coltello. A confermare il bilancio è stata la Polizia dopo che nelle scorse ore in un sobborgo della zona ovest di Sydney è scattato l'allarme con segnalazioni di un uomo che aveva aggredito diverse persone.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
