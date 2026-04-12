Media Gb non sarà coinvolto nel blocco dello stretto di Hormuz

Il governo britannico ha confermato che il Regno Unito non parteciperà a un eventuale blocco dello stretto di Hormuz. La notizia è stata diffusa da Sky News Uk, che ha riportato le dichiarazioni di un portavoce ufficiale. Al momento non ci sono altre indicazioni su eventuali azioni militari o accordi collegati alla questione.

Il Regno Unito non sarà coinvolto in un eventuale blocco di Hormuz. Lo riporta Sky News Uk citando un portavoce del governo. "Continuiamo a sostenere la libertà di navigazione e l'apertura dello Stretto di Hormuz, urgentemente necessaria per sostenere l'economia globale e il costo della vita in patria. Lo Stretto di Hormuz non deve essere soggetto a pedaggi", ha detto il portavoce. "Stiamo lavorando con urgenza con la Francia e altri partner per formare un'ampia coalizione a tutela della libertà di navigazione". Trump aveva dichiarato che Londra avrebbe inviato dragamine per contribuire alle operazioni di bonifica dello stretto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Media, Gb non sarà coinvolto nel blocco dello stretto di Hormuz Leggi anche: Trump, altri Paesi coinvolti nel blocco navale dello stretto di Hormuz Blocco dello Stretto di Hormuz: strategie per le compagnie petrolifereCon lo Stretto di Hormuz bloccato dall’Iran, le compagnie petrolifere si trovano davanti a una sfida senza precedenti: come garantire il flusso di...