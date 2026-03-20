McTominay polverizza se stesso | il gol in Cagliari Napoli gli è valso un quasi primato personale La statistica che incorona lo scozzese!

Sabato scorso, il centrocampista scozzese ha segnato un gol nella partita tra Cagliari e Napoli, un risultato che gli permette di avvicinarsi a un suo record personale. La rete segnata in questa gara rappresenta un momento importante nella sua carriera, portandolo a migliorare una statistica che aveva già raggiunto in passato. La sua prestazione ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio.

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