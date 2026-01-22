The Beauty 2 ci sarà? Tutto quello che sappiamo finora

“The Beauty 2” è ancora in fase di definizione, e al momento non ci sono conferme ufficiali sulla produzione di una seconda stagione. La serie, ideata da Ryan Murphy e disponibile su Disney+, ha appena iniziato la distribuzione della prima stagione composta da 11 episodi, che verranno rilasciati settimanalmente. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali riguardo a eventuali sviluppi futuri.

"The Beauty", la nuova serie thriller di Ryan Murphy sull'ossessione per la bellezza ha appena fatto il suo debutto su Disney+ con i primi tre episodi - di un totale di 11 che saranno distribuiti settimanalmente. Una serie che è già diventata un fenomeno, mix di generi diversi dallo splatter alla.

