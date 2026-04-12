Maxi rissa a Fondi arrivano polizia e carabinieri Cinque feriti

Sabato sera a Fondi si è verificata una maxi rissa che ha richiesto l'intervento congiunto di polizia e carabinieri. Durante gli scontri sono rimaste ferite cinque persone e sono stati arrestati quattro individui mentre un altro è stato denunciato. L'episodio si è verificato nella città del sud pontino, provocando l'intervento delle forze dell'ordine per gestire la situazione.

Maxi rissa a Fondi: il bilancio è di quattro arrestati e un denunciato. Sabato sera violento quello di ieri, 11 aprile, nella città del sud pontino dove si è reso necessario l’intervento di carabinieri e polizia. A finire in manette quattro cittadini di origini indiane mentre un loro connazionale.🔗 Leggi su Latinatoday.it Violenza tra i banchi di scuola. Maxi rissa tra ragazzi al Malatesta. Per sedarla arrivano i carabinieriDue gruppi di studenti che si affrontano tra i corridoi della scuola tra spintoni e calci, qualcuno che crede di vedere spuntare una lama in mezzo... Violenta rissa in pieno centro tra due gruppi: arrivano cinque condanneUn anno di reclusione per quattro imputati, pena sospesa per due, e un anno e mezzo al quinto.