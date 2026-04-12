Maxi controlli nei locali in centro irregolarità in zona via della Viola

Nella giornata del 12 aprile 2026 sono stati effettuati numerosi controlli nei locali pubblici del centro storico della città. Le verifiche sono state rafforzate a seguito delle recenti decisioni prese a livello internazionale, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione notturna. Durante le operazioni sono state riscontrate alcune irregolarità in una zona specifica, via della Viola, che ha portato a ulteriori accertamenti e verifiche.

Perugia, 12 aprile 2026 – Ancora controlli nei locali pubblici del centro storico. L’effetto Crans Montana si ripercuote sul territorio con una stretta che ha portato a intensificare il monitoraggio che già normalmente interessa i luoghi di aggregazione notturni. Secondo quanto è stato possibile apprendere, le verifiche, che si sono concentrate nella zona di via della Viola, hanno portato a riscontrare diverse irregolarità. Proprio da questa zona del centro storico era arrivata una lettera da parte dei residenti che lamentavano disagi causati dagli avventori dei locali stessi. Alla luce dei controlli, è intervenuta la sindaca Vittoria Ferdinandi: “Parliamo di un tema complesso, che tocca insieme la sicurezza delle persone, il rispetto delle regole e la qualità della vita urbana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi controlli nei locali in centro, irregolarità in zona via della Viola Controlli sulla sicurezza nei locali, irregolarità e sanzioni nella zona della movidaProsegue l’attività di controllo delle forze dell’ordine nei locali di pubblico spettacolo e dei pubblici esercizi su tutto il territorio provinciale. In campo anche l'unità cinofila della Polizia Locale, controlli interforze in zona stazione e nei locali del centroNel corso dell’attività sono state identificate circa cinquanta persone, un denunciato.