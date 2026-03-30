Primavera e Pasqua tra i Sassi | Casa Noha è la porta d’ingresso per scoprire Matera

Con l’arrivo della primavera, Matera si anima con un susseguirsi di scorci e vicoli silenziosi che testimoniano secoli di storia. Tra le attrazioni della città, Casa Noha si propone come punto di partenza per esplorare il paesaggio dei Sassi e vivere l’atmosfera di Pasqua nella città lucana. La stagione porta con sé un’atmosfera di rinnovamento e di eventi culturali che coinvolgono residenti e visitatori.

Con l’arrivo della primavera, Matera si illumina di nuova luce tra vicoli silenziosi e scorci che raccontano secoli di storia. Nel cuore dei Sassi, patrimonio mondiale UNESCO, Casa Noha offre un’esperienza immersiva per comprendere davvero la città. Durante il periodo pasquale, la visita si arricchisce delle atmosfere della Settimana Santa, tra riti e tradizioni che raccontano l’anima più autentica della città. E la primavera è il momento ideale per esplorare anche il Parco della Murgia Materana, tra natura, insediamenti rupestri e panorami spettacolari sui Sassi. Casa Noha – Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano si conferma così il punto di partenza ideale per scoprire Matera e lasciarsi guidare nella sua storia. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Primavera e Pasqua tra i Sassi: Casa Noha è la porta d’ingresso per scoprire Matera Articoli correlati Leggi anche: L’insolita Matera – leggende e misteri tra i sassi Ballare in un ex convento tra i Sassi di Matera: ritorna la discoteca itinerante più famosa d’EuropaI Sassi di Matera si trasformano nello scenario perfetto per ospitare Detour Discotheque, la discoteca itinerante che sceglie luoghi affascinanti per... Una raccolta di contenuti su Casa Noha Argomenti discussi: Primavera e Pasqua tra i Sassi: Casa Noha è la porta d’ingresso per scoprire Matera. Primavera in casa tra risparmio energetico, nuove cucine e tradizioni di PasquaIl nuovo numero di Case da Vivere spazia dalle novità sul bonus bollette 2026 alle ultime tendenze d’arredo, con tanti suggerimenti pratici per preparare il giardino in vista della Pasqua ... lanuovaprovincia.it Viaggi di aprile: idee per Pasqua e ponti vicino casaScopri come trasformare il periodo di Pasqua in un viaggio di attenzione tra borghi, giardini e percorsi a piedi ... viaggiamo.it