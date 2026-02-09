L’insolita Matera – leggende e misteri tra i sassi

Questa domenica mattina, alle 10, un gruppo di visitatori si muove tra i Sassi di Matera per un itinerario tematico. La guida racconta storie di leggende e misteri che avvolgono questa città antica, rendendo l’atmosfera unica e suggestiva. Le strade di pietra e le case scavate nella roccia sembrano svelare segreti secolari, mentre i partecipanti ascoltano affascinati le storie che si tramandano da generazioni. È un’occasione per scoprire un lato insolito di Matera, lontano

L’INSOLITA MATERA – Leggende e misteri tra i SassiDomenica 15 febbraio ore 10.00Un itinerario tematico alla scoperta del volto più enigmatico e affascinante di Matera. Attraverso una narrazione fuori dai percorsi consueti, esploreremo storie di leggende popolari e superstizioni, magia ed.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su Matera Leggende Catania tra misteri e leggende by night Il 5 gennaio, scopri Catania al calar della sera con una passeggiata tra storie misteriose e leggende antiche. Matera in festa: sfilata di Carnevale unisce tradizioni lucane e pugliesi tra Sassi e centro storico. Questa mattina, a Matera, centinaia di persone si sono radunate per la sfilata di Carnevale. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Matera Leggende Roma insolita e segreta. Bellezze artistiche, leggende e favole della città che non conosceteImmortalata anche in un dipinto di Jean-Baptiste Camille Corot, risalente al 1826, la palla di canone si staglia, come artificiale luna nera, al centro di una sontuosa fontana in granito. In asse ... ilfoglio.it Potenza- Calendario ricco per le giovanili Lykos spalmato su tre giorni: in campo sabato, domenica e lunedi. Apre le danze alle 16:00 di oggi pomeriggio, l’Under15 regionale, che sul terreno del PAIP di Matera giocherà contro i pari età della Franco Selvaggi. facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.