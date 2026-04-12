Massimo Cacciari | Vile l’Europa che minaccia l’arte Dico bravo a Pietrangelo se resiste

Il filosofo ha commentato le recenti tensioni tra l’Europa e l’arte, definendo le minacce europee come un gesto vile. Ha espresso apprezzamento per l’artista che ha resistito alle pressioni, sottolineando come la debolezza politica favorisca questi atti. Ha inoltre criticato gli intellettuali, accusandoli di rimanere in silenzio per ottenere finanziamenti. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulle relazioni tra politica, cultura e libertà creativa.

Professor Cacciari, che cosa pensa della minaccia dell’Unione europea di sospendere i finanziamenti alla Biennale dell’arte di Venezia se non chiuderà il padiglione della Russia? Stavolta c’è un ultimatum con la richiesta di una decisione entro trenta giorni. «L’ho già detto altre volte. Quella della Ue è una posizione insostenibile e retrograda. Un atteggiamento da Prima guerra mondiale. Come quando si impedivano i concerti e le opere di Johann Strauss e Richard Wagner. L’arte sotto il tallone dei burocrati, una posizione miope e inqualificabile». La Biennale deve decidere se bloccare la partecipazione degli artisti russi entro trenta giorni, ma l’esposizione inizia il 9 maggio.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Massimo Cacciari: «Vile l’Europa che minaccia l’arte. Dico bravo a Pietrangelo se resiste» Torna “Ritratti d’autore. I classici che aiutano a vivere” con Adriana Cavarero, Massimo Cacciari e Piergiorgio OdifreddiSvelato il programma della nuova edizione della rassegna misanese “Ritratti d’autore. Massimo Cacciari ascolta Elly Schlein, il crollo dopo 10 minuti e la fuga. Il commento mentre se ne va – Il videoMassimo Cacciari era tra il pubblico e sul palco dell’evento del Partito democratico a Milano, ma tutt’altro che coinvolto.