Massimo Cacciari ascolta Elly Schlein il crollo dopo 10 minuti e la fuga Il commento mentre se ne va – Il video

Massimo Cacciari era presente all’evento del Partito Democratico a Milano, ma non ha mostrato entusiasmo. Dopo aver ascoltato Elly Schlein per circa 10 minuti, si è alzato e è uscito rapidamente, lasciando il pubblico sorpreso. Il suo commento mentre se ne andava ha lasciato intendere che non condivideva alcune scelte della leader del partito. La scena ha fatto discutere tra i presenti, mentre si cerca di capire cosa abbia spinto Cacciari a lasciare il palco così in fretta.

Massimo Cacciari era tra il pubblico e sul palco dell’evento del Partito democratico a Milano, ma tutt’altro che coinvolto. La presenza del filosofo veneziano alla due giorni dem «Un’altra storia. L’alternativa nel mondo che cambia», andata in scena il 31 gennaio e il primo febbraio, non è passata inosservata, soprattutto per il suo atteggiamento apparso distante dai toni e dagli interventi dell’iniziativa. L’appuntamento promosso dal Pd si proponeva di «delineare la cornice attuale e futura di un mondo contrassegnato da nuovi assetti globali» attraverso il contributo di «personalità della cultura, dell’economia, dei saperi».🔗 Leggi su Open.online

