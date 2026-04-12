Massa aggredito in piazza cade e sbatte la testa | 47enne muore davanti al figlio di 11 anni

Un uomo di 47 anni è morto dopo essere stato aggredito da un gruppo di persone nella notte scorsa in piazza Felice Palma a Massa. L’uomo è caduto a terra e ha battuto la testa, perdendo la vita davanti al figlio di 11 anni che si trovava con lui e ha assistito alla scena. La vicenda è al momento oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine.

E' morto davanti al figlio di 11 anni che ha assistito alla scena. Un uomo è stato aggredito da un gruppo di persone la notte scorsa in piazza Felice Palma a Massa. La vittima, di 47 anni, è stata avvicinata da quattro-cinque persone durante l'aggressione sarebbe caduto battendo la testa ed è andato in arresto cardiaco. Sono intervenuti i sanitari del 118, intorno alle 1:25, e hanno praticato a lungo manovre rianimatorie sull'uomo ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagano i carabinieri.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Massa, aggredito in piazza cade e sbatte la testa: 47enne muore davanti al figlio di 11 anni Aggredito in piazza nella notte, cade e sbatte la testa. Padre muore davanti al figlio di 11 anniMassa, 12 aprile 2026 – Tragedia nella notte a Massa, dove un uomo di 47 anni è morto in seguito ad un’aggressione avvenuta in piazza San Felice. Aggressione mortale in piazza a Massa: muore 47enne davanti agli occhi del figlioMASSA – Una notte di violenza inaudita ha sconvolto il centro di Massa, trasformando piazza Felice Palma nel teatro di una tragedia che ha lasciato...