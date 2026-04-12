Aggressione in centro a Massa 47enne muore sotto gli occhi del figlio di 11 anni

Nella notte tra sabato e domenica, un uomo di 47 anni è deceduto a Massa dopo essere stato coinvolto in un'aggressione avvenuta intorno all'una in piazza Felice Palma, nel centro della città, vicino al Municipio. L'evento si è verificato davanti agli occhi del figlio di 11 anni, che era con lui al momento dell'accaduto. La vicenda ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, ora impegnate nelle indagini.

(Adnkronos) – Un uomo di 47 anni è morto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile a Massa, in seguito a un’aggressione avvenuta intorno all’una in piazza Felice Palma, nel centro cittadino e a breve distanza dal Municipio. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata accerchiata da quattro o cinque persone non ancora identificate. Nel corso dell’aggressione l’uomo sarebbe caduto a terra, battendo violentemente la testa. L’impatto avrebbe provocato un arresto cardiaco. Con lui, al momento dei fatti, ci sarebbe stato anche il figlio di 11 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno effettuato a lungo le manovre di rianimazione senza esito.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Aggressione mortale in piazza a Massa: muore 47enne davanti agli occhi del figlioMASSA – Una notte di violenza inaudita ha sconvolto il centro di Massa, trasformando piazza Felice Palma nel teatro di una tragedia che ha lasciato... Leggi anche: Massa, aggredito in piazza cade e sbatte la testa: 47enne muore davanti al figlio di 11 anni