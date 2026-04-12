Massa uomo aggredito e ucciso in piazza davanti al figlio di 11 anni

Nella notte a Massa si è verificato un episodio tragico in piazza Felice Palma, dove un uomo di 47 anni è stato aggredito e ha perso la vita. L'aggressione è avvenuta davanti al figlio di 11 anni, che si trovava con lui al momento dell'accaduto. Le forze dell'ordine stanno indagando per chiarire le circostanze che hanno portato a questa violenta aggressione.

Tragedia nella notte a Massa, dove un uomo di 47 anni è morto dopo essere stato aggredito in piazza Felice Palma. La vittima si trovava insieme al figlio di 11 anni al momento dell’aggressione. L’aggressione e la caduta fatale. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato avvicinato e aggredito da un gruppo composto da 4-5 persone non ancora identificate. Durante la colluttazione sarebbe caduto a terra, battendo violentemente la testa e andando successivamente in arresto cardiaco. I soccorsi e il decesso. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari dell’automedica di Massa, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Massa, uomo aggredito e ucciso in piazza davanti al figlio di 11 anni Leggi anche: Massa, aggredito in piazza cade e sbatte la testa: 47enne muore davanti al figlio di 11 anni Aggredito in piazza a Massa nella notte, 47enne muore davanti al figlio di 11 anni: indagini in corsoUn uomo di 47 anni è morto davanti al figlio 11enne dopo un'aggressione avvenuta nella notte a Massa, in piazza Felice Palma. Lebanon’s Last Stand: A Nation Fighting For Its Survival