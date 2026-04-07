Strage a Crema | sprangata e coltellate uccidono un ventenne

A Crema, in provincia di Cremona, un giovane di 20 anni è stato ucciso durante un episodio di violenza. La vittima è stata colpita con una sprangata e coltellate da un altro ragazzo di pari età. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell'accaduto e identificare il responsabile. La comunità locale si trova a fare i conti con quanto successo.

A Crema, in provincia di Cremona, un ragazzo di 20 anni è deceduto a seguito di una brutale aggressione perpetrata da un suo coetaneo. Il fatto si è consumato attraverso un attacco violento che ha portato alla morte della vittima poco dopo il suo ingresso presso l’ospedale Maggiore di Crema. La dinamica dell’aggressione è stata caratterizzata da una ferocia estrema. Il giovane, di nazionalità egiziana, è stato colpito ripetutamente con pugni e calci, subendo inoltre colpi sferrati con una sprangata e ferite da arma bianca. L’identità dell’aggressore è già stata accertata. Si tratta di un altro ventenne, di nazionalità marocchina, che ha eseguito l’attacco letale contro il suo coetaneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Strage a Crema: sprangata e coltellate uccidono un ventenne Aggressione choc per strada a Crema: ventenne ucciso a sprangateUn episodio di violenza ai danni di un giovanissimo a Crema, in provincia di Cremona. Brutale omicidio a Crema: ventenne ucciso a colpi di sprangaUn giovane di vent’anni ha perso la vita a Crema dopo essere stato aggredito con un colpo di spranga nella serata di Pasquetta, intorno alle 22.