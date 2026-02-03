Strage in famiglia | padre e madre uccidono i figli di 14 e 16 anni

Una famiglia di Catania si è spezzata in modo drammatico. Un padre e una madre hanno ucciso i loro figli di 14 e 16 anni e poi sono rimasti sul luogo. La tragedia si è scoperta grazie a una chiamata ai soccorsi, che ha permesso di capire subito quanto fosse grave la situazione. Sul posto sono arrivati polizia e ambulanza, ma per i ragazzi non c’era più niente da fare. La comunità è sotto shock, i vicini parlano di una famiglia tranquilla, ora travolta da un dolore inimmaginabile. La polizia sta

La tragedia è emersa in modo silenzioso, quasi irreale, attraverso una chiamata ai soccorsi che ha immediatamente fatto capire la gravità della situazione. Una richiesta d’aiuto arrivata nelle prime ore del mattino, dopo il fallimento di ripetuti tentativi di contatto con una famiglia seguita da tempo dai servizi sociali. Fin da subito è apparso chiaro che non si trattava di una normale emergenza, ma di qualcosa di molto più profondo e drammatico, maturato nel tempo tra le mura di una casa. >> Garlasco, annuncio bomba dell’avvocato di Alberto Stasi sull’indagine: “Lo posso anticipare.” Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti a un segnale inquietante: un cartello con la scritta “Non entrare” e precise istruzioni per chiamare i numeri di emergenza.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Strage in famiglia

Ieri sera, a Casalpusterlengo, una famiglia di quattro persone è finita in ospedale per intossicazione da monossido di carbonio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ravenna, figlio minorenne tenta di uccidere i genitori a coltellate - Vita in diretta 14/10/2025

Ultime notizie su Strage in famiglia

Argomenti discussi: Morì sullo slittino a Sesto Pusteria: risarcimento di 630mila euro alla famiglia di Romano Campiti, figlio del killer di Fidene; Crans-Montana, il padre di Giuseppe Giola, uno dei ragazzi sopravvissuti: Mio figlio chiede sempre perché lui si è salvato e i suoi amici no; Femminicidio Federica Torzullo, morti impiccati i genitori di Carlomagno: i motivi in un biglietto; Bimbo di 12 anni si nasconde nell'armadio e chiama la Polizia mentre il padre massacra il resto della famiglia.

Carbonaio di 39 anni vittima della strage nazifascista della Sassaia: la famiglia sarà risarcita - facebook.com facebook