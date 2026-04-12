Un uomo di 47 anni è stato ucciso a Massa dopo essere stato aggredito da un gruppo di ragazzi. Secondo quanto riferito da un testimone, l’uomo si trovava in compagnia del figlio e della compagna quando è stato avvicinato e colpito. Il testimone, che ha assistito alla scena, ha commentato la situazione, definendo gli aggressori come “animali” e criticando il loro comportamento. La polizia sta indagando sull’accaduto.

“Lui era tranquillo qui, con il figlio, con la compagna ed è stato aggredito da questi animali, io li definisco così perché non sono persone da tenere nella nostra civiltà”. Così il nipote di Giacomo Bongiorni. Il 47enne nel centro di Massa ieri sera all'una di notte stava mangiando un panino dopo aver assistito a uno spettacolo teatrale con la famiglia. Ha visto un gruppo di ragazzi visibilmente ubriachi lanciare bottiglie contro una vetrina e li ha rimproverati, prima di essere aggredito fatalmente.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Massa, 47enne rimprovera un gruppo di ragazzi: aggredito e ucciso

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