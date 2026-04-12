A Massa, un uomo di 47 anni è stato colpito da un gruppo di quattro o cinque persone e successivamente è caduto, battendo la testa. La polizia ha fermato due dei giovani coinvolti nell'aggressione. Le forze dell'ordine stanno indagando sui dettagli dell'incidente e sulle motivazioni che hanno portato all'aggressione. La vittima è deceduta poco dopo aver ricevuto assistenza medica.

Svolta nelle indagini sulla morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso sabato notte a Massa davanti agli occhi del figlio di 11 anni. L'uomo è stato aggredito da un gruppo di cinque o sei giovani e sarebbe caduto battendo la testa, finendo in arresto cardiaco. Tre le persone già fermate., Con l'accusa, al momento, di concorso in omicidio volontario la procura di Massa ha disposto il fermo di due giovani, di 19 e 23 anni, entrambi di nazionalità romena, per la morte del 47enne. Si tratta di Ionut Alexandru Miron di 23 anni ed Eduard Alin Carutasu di 19 anni. Il terzo fermo è a carico di un minore. I carabinieri, subito intervenuti, sono riusciti in breve tempo a identificare tutti i soggetti coinvolti, spiega la Procura e sono state quindi eseguite perquisizioni e sequestrato materiale utile alle indagini.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Massa, 47enne ucciso da un gruppo di giovani: due fermi

Massa, 47enne rimprovera un gruppo di ragazzi: aggredito e ucciso“Lui era tranquillo qui, con il figlio, con la compagna ed è stato aggredito da questi animali, io li definisco così perché non sono persone da...

Due fermi per l’omicidio del 47enne Giacomo Bongiorni, aggredito a Massa per un rimproveroMASSA – Svolta nelle indagini sul tragico pestaggio di piazza Felice Palma a Massa.