Razzia di computer e tablet nelle scuole Furti da mezzo milione | nei guai un 65enne

I carabinieri di Monsummano Terme hanno arrestato un uomo di 65 anni, accusato di aver rubato computer e tablet in diverse scuole, anche in provincia di Firenze. I furti, che hanno portato a un bottino di circa mezzo milione di euro, erano diventati un problema serio per le scuole della zona. Ora, l’indagine ha portato all’individuazione del sospettato, che potrebbe aver avuto un ruolo chiave nel mettere a segno i colpi.

Diverse scuole, anche in provincia di Firenze, erano diventate bersaglio di furti. Ma almeno uno dei presunti responsabili è stato ora individuato dai carabinieri della stazione di Monsummano Terme. A essere denunciato, al termine di una lunga serie di indagini, un uomo di 65 anni dimorante a Campi Bisenzio, ritenuto il responsabile della sottrazione di materiale informatico ai danni di diversi istituti. Nell’operazione sono stati recuperati oltre 250 computer, circa 200 tablet e altri dispositivi elettronici, per un valore stimato di 500mila euro. Le indagini erano scattate dopo il furto del 13 dicembre scorso alla scuola primaria Donati di Monsummano Terme, in provincia di Pistoia, dove i malviventi avevano forzato una porta secondaria portando via numerose apparecchiature per la didattica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

