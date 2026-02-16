Marotta sulle polemiche di Juve-Inter | Simulazione deprecabile ma sta diventando una gogna
Marotta ha criticato le polemiche nate dopo Juve-Inter, definendo la simulazione del giocatore nerazzurro deprecabile, ma ha anche sottolineato come l’intera vicenda stia assumendo tratti di una vera e propria gogna mediatica. Durante l’assemblea della Lega Calcio, il presidente dell’Inter ha spiegato che l’attenzione e le accuse eccessive stanno danneggiando l’immagine del calcio italiano, soprattutto in un momento in cui le polemiche sembrano non finire. In particolare, ha evidenziato come le discussioni si siano amplificate oltre il normale, portando a discussioni pubbliche che non aiutano il
Le polemiche di Inter-Juve non si sono esaurite al triplice fischio. A margine dell’assemblea della Lega Serie A, il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, è tornato sugli episodi contestati del derby d’Italia, soffermandosi in particolare sulla simulazione di Alessandro Bastoni, sulle reazioni nel tunnel e sul clima che si è creato nel post gara. Marotta ha riconosciuto l’errore del difensore nerazzurro, ma ha criticato la dimensione mediatica assunta dal caso. “La nostra posizione è molto semplice: c’è stata una presa di posizione mediatica smisurata rispetto a quanto accaduto. Bastoni è stato oggetto di una gogna che va oltre l’episodio“, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Marotta ritorna sul caso Bastoni: «C’è stata una gogna mediatica esagerata rispetto a quello che è successo. Nel 2021 la Juve con una simulazione ha ottenuto la qualificazione in Champions»
Marotta ha commentato il caso Bastoni, affermando che la copertura mediatica è stata troppo dura e che ci sono casi simili in passato.
Marotta ritorna sul caso Bastoni: «C’è stata una gogna mediatica esagerata rispetto a quello che è successo. Nel 2021 la Juve con una simulazione ha ottenuto la qualificazione in Champions e 60 milioni»
Marotta ha commentato il caso Bastoni, sottolineando che l'esagerata copertura mediatica ha distorto i fatti.
