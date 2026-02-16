Marotta sulle polemiche di Juve-Inter | Simulazione deprecabile ma sta diventando una gogna

Marotta ha criticato le polemiche nate dopo Juve-Inter, definendo la simulazione del giocatore nerazzurro deprecabile, ma ha anche sottolineato come l’intera vicenda stia assumendo tratti di una vera e propria gogna mediatica. Durante l’assemblea della Lega Calcio, il presidente dell’Inter ha spiegato che l’attenzione e le accuse eccessive stanno danneggiando l’immagine del calcio italiano, soprattutto in un momento in cui le polemiche sembrano non finire. In particolare, ha evidenziato come le discussioni si siano amplificate oltre il normale, portando a discussioni pubbliche che non aiutano il

Le polemiche di Inter-Juve non si sono esaurite al triplice fischio. A margine dell’assemblea della Lega Serie A, il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, è tornato sugli episodi contestati del derby d’Italia, soffermandosi in particolare sulla simulazione di Alessandro Bastoni, sulle reazioni nel tunnel e sul clima che si è creato nel post gara. Marotta ha riconosciuto l’errore del difensore nerazzurro, ma ha criticato la dimensione mediatica assunta dal caso. “La nostra posizione è molto semplice: c’è stata una presa di posizione mediatica smisurata rispetto a quanto accaduto. Bastoni è stato oggetto di una gogna che va oltre l’episodio“, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

