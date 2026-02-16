Domani le decisioni del Giudice sportivo sui fatti del derby d’Italia Emerge un nuovo retroscena su Inter-Juve. Protagonisti Luciano Spalletti e Beppe Marotta, non lasciatisi benissimo (eufemismo) qualche stagione fa in nerazzurro. A quanto pare c’è stato uno scontro verbale tra i due, non è chiaro ancora se al termine del primo tempo o a fine partita. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Secondo ‘Sportmediaset’, il tecnico bianconero si sarebbe rivolto direttamente al presidente nerazzurro proferendo quanto segue: “Avete fatto una maialata”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter-Juve, spunta lo scontro Spalletti-Marotta: “Una maialata”

Durante l’intervallo di Inter-Juve, il clima si è surriscaldato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.