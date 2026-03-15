Torniamo a parlare di utopia perché il mondo è governato da mostri

Da bergamonews.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bergamo, si discute di come il male abbia portato alla disumanizzazione dell’uomo, tema centrale di un’opera di Agnieszka Holland. La riflessione si focalizza sulla percezione di un mondo dominato da forze oscure e sulla perdita di umanità, richiamando concetti già affrontati da Kafka e testimoniando le conseguenze dell’Olocausto. La discussione approfondisce le implicazioni di questa trasformazione nell’epoca moderna.

Bergamo. La “disumanizzazione dell’uomo” a causa del male, in qualche modo prevista da Kafka e compiuta nella tragedia inenarrabile dell’Olocausto, è al centro dell’opera di  Agnieszka Holland. Regista polacca che, sabato 14 marzo, è stata protagonista (in collegamento online) di un momento di confronto con il pubblico a CULT! Auditorium di Piazza della Libertà, in occasione del 44° Bergamo Film Meeting. Il festival bergamasco ha presentato una retrospettiva completa dedicata alla regista, nella quale è stata proposta anche “Franz”, pellicola del 2025 che riprende la biografia di Franz Kafka. Scrittore del quale si torna a scoprire la persona, oltre l’icona. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Torniamo a parlare di utopia, perché il mondo è governato da mostriAl BFM Agnieszka Holland ha presentato Franz, ultimo lavoro dedicato a Kafka: Parlare della Shoah è ancora un’urgenza necessaria, anche per fare argine ad una disumanizzazione dilagante Bergamo. bergamonews.it

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