Torniamo a parlare di utopia perché il mondo è governato da mostri

A Bergamo, si discute di come il male abbia portato alla disumanizzazione dell’uomo, tema centrale di un’opera di Agnieszka Holland. La riflessione si focalizza sulla percezione di un mondo dominato da forze oscure e sulla perdita di umanità, richiamando concetti già affrontati da Kafka e testimoniando le conseguenze dell’Olocausto. La discussione approfondisce le implicazioni di questa trasformazione nell’epoca moderna.

Bergamo. La “disumanizzazione dell’uomo” a causa del male, in qualche modo prevista da Kafka e compiuta nella tragedia inenarrabile dell’Olocausto, è al centro dell’opera di Agnieszka Holland. Regista polacca che, sabato 14 marzo, è stata protagonista (in collegamento online) di un momento di confronto con il pubblico a CULT! Auditorium di Piazza della Libertà, in occasione del 44° Bergamo Film Meeting. Il festival bergamasco ha presentato una retrospettiva completa dedicata alla regista, nella quale è stata proposta anche “Franz”, pellicola del 2025 che riprende la biografia di Franz Kafka. Scrittore del quale si torna a scoprire la persona, oltre l’icona. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Leggi anche: La “filosofia” di Miller, l’ideologo di estrema destra più ascoltato da Trump: “Il mondo reale è governato dalla forza”

Leggi anche: Meloni: “Il diritto internazionale è in crisi, il mondo rischia di essere governato dal caos”

Contenuti e approfondimenti su Torniamo a parlare di utopia perché il...

Temi più discussi: Per disinnescare una guerra inevitabile, torniamo al Servizio Civile; Geo 2025/26 - Alessandra Viola - I segreti delle piante - 05/03/2026 - Video; Donne e lavoro. A che punto siamo?; Ancora poca luce sul nuovo regolamento per l’arte di strada.

Torniamo a parlare di utopia, perché il mondo è governato da mostriAl BFM Agnieszka Holland ha presentato Franz, ultimo lavoro dedicato a Kafka: Parlare della Shoah è ancora un’urgenza necessaria, anche per fare argine ad una disumanizzazione dilagante Bergamo. bergamonews.it

Madesani (consigliere Piadena): Bastoni torni nella sua città a parlare di sportività, lo dico da juventinoRoberto Madesani, consigliere comunale di Piedena-Drizzona, invita a smorzare i toni riguardo i fischi ad Alessandro Bastoni, difensore centrale dell'Inter e della nazionale, che continuano ... tuttojuve.com

Torniamo ad occuparci dell'Amtab, ormai una vera e propria questione d'Amore. Questa volta ci occupiamo del tema delle divise. Agli autisti non vengono fornite da anni, uno di loro ha ricevuto una contestazione dopo aver indossato un maglioncino giallo per facebook

“Torniamo a comprare gas russo. In cambio avremo la pace e uno sconto sulle bollette”. Ormai @c_appendino, è passata dal populismo, modello Cetto La Qualunque, alle menzogne esplicite, anche se riservate alle menti fragili che ancora votano questi ment x.com