Prato Mario Adinolfi debutta da candidato sindaco e litiga con Le Iene | scontro con Filippo Roma VIDEO

Un candidato sindaco ha fatto il suo primo intervento pubblico in occasione di un evento elettorale, attirando l'attenzione dei media. Durante un servizio televisivo, è stato coinvolto in uno scontro con un giornalista del programma televisivo, che ha portato alla pubblicazione di un video online. La discussione ha generato un caso mediatico, dando rilievo alla sua prima esperienza politica.

l debutto politico e lo scontro con Le Iene. Un debutto elettorale che si trasforma in caso mediatico. Mario Adinolfi ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Prato con la lista del Popolo della Famiglia, ma a catalizzare l’attenzione non è stato tanto il programma quanto lo scontro acceso con l’inviato delle Iene, Filippo Roma. Al termine della conferenza stampa, all’interno dell’hotel dove si è svolto l’incontro, il confronto è degenerato: Adinolfi ha affrontato il giornalista arrivando anche a prenderlo più volte per i capelli, chiedendo spiegazioni su alcuni servizi televisivi che lo avrebbero dipinto come truffatore. La tensione e le accuse reciproche.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Prato, Mario Adinolfi debutta da candidato sindaco e litiga con Le Iene: scontro con Filippo Roma (VIDEO) Mario Adinolfi afferra per i capelli Filippo Roma, inviato de Le IenePrato, 11 aprile 2026 – La presentazione del programma elettorale di Mario Adinolfi, candidato sindaco di Prato per il Popolo della Famiglia, si è... Mario Adinolfi afferra per i capelli Filippo Roma, inviato de Le Iene: “Contro di me una campagna diffamatoria”Prato, 11 aprile 2026 – La presentazione del programma elettorale di Mario Adinolfi, candidato sindaco di Prato per il Popolo della Famiglia, si è...