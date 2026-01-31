Aumentano i reati legati alla ’ndrangheta con crescente presenza di giovani nel giro della criminalità organizzata

La criminalità organizzata della ’ndrangheta si espande ancora di più in Calabria, coinvolgendo sempre più giovani. I reati aumentano di mese in mese e le forze dell’ordine sono in allerta. La presenza di minori nelle attività criminali preoccupa le autorità e la società.

Il numero di reati legati alla 'ndrangheta in Calabria è in crescita costante, con un'espansione preoccupante anche nel coinvolgimento di minori nelle attività criminali. Il dato emerge dall'intervento del procuratore generale di Catanzaro, Giuseppe Lucantonio, durante la cerimonia di apertura dell'Anno giudiziario. Secondo le sue dichiarazioni, non si tratta solo di un aumento quantitativo, ma di una trasformazione strutturale del fenomeno mafioso, che si manifesta non solo attraverso forme tradizionali di associazione a delinquere, ma anche in reati aggravati dal metodo mafioso, come estorsioni, traffico di armi e omicidi.

