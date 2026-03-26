Le indagini hanno accertato che alcune delle più influenti famiglie della ‘ndrangheta hanno stabilito presenze nelle principali città pugliesi, portando così la criminalità organizzata calabrese in questa regione. La presenza di queste famiglie è stata segnalata da fonti investigative e confermata da recenti operazioni antimafia condotte sul territorio. La notizia viene divulgata in un contesto di attenzione alle attività criminali nel Sud Italia.

I tentacoli della ‘ndrangheta sono arrivati sino alla Puglia. Con alcune delle più potenti famiglie calabresi arrivate sino alle principali città pugliesi. La denuncia è della presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, in visita a Bari con la commissione. Le parole della Colosimo. “Ho raccolto qui un allarme sul quadrante ofantino e in generale su un territorio che stando a metà tra Bari e Foggia rischia di diventare un territorio di passaggio anche di criminalità importanti. Un dettaglio che mi ha molto colpito e che mi è stato spiegato rispetto alla storia della criminalità organizzata pugliese, è il fatto che a Bari come a Lecce, come esattamente, peraltro ad Andria con la presenza dei Mammoliti, entra prepotentemente il ruolo della ‘ndrangheta “. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I tentacoli della ‘ndrangheta arrivano sino alla Puglia: la denuncia di Chiara Colosimo e l’appello ai giovani

Articoli correlati

"Per non dimenticare... sino ai nostri giorni": alla Real Fonderia Oretea un evento per la "Giornata della Memoria"In occasione della "Giornata Mondiale della Memoria" , martedì 27 gennaio 2026, si terrà presso la Real Fonderia Oretea un evento commemorativo dal...

'Ndrangheta, Colosimo: "L'operazione segna un risultato storico e di grande rilievo"Lo scrive su X Chiara Colosimo, presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, dopo l'inchiesta denominata "Risiko".