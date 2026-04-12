Marcia | trionfo italiano a Brasilia Coppola e Vidal battono la Cina

In Brasile, durante la gara di marcia juniores maschile da 10 km, due atleti italiani hanno ottenuto un risultato che ha portato alla conquista della medaglia d’oro nella prova a squadre. La squadra italiana ha battuto la Cina grazie alle prestazioni di due giovani marciatori. La competizione si è svolta a Brasilia, con un risultato che ha visto protagonisti gli atleti italiani nelle prime posizioni.

L'Italia si aggiudica la medaglia d'oro nella prova maschile juniores della marcia a squadre da 10 km, grazie a una prestazione combinata di Alessio Coppola e Nicolò Vidal che ha permesso al tricolore di superare la Cina a Brasilia. I due atleti hanno dominato la competizione nonostante le condizioni climatiche estreme della capitale brasiliana, dove l'umidità elevata ha pesantemente condizionato lo svolgimento della gara. Il trionfo tattico di Coppola e Vidal tra il caldo e la sfida cinese Le s .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marcia: trionfo italiano a Brasilia, Coppola e Vidal battono la Cina L’Italia vince la 10 km dei Mondiali a squadre di marcia! Coppola e Vidal in trionfo a BrasiliaL’Italia ha incominciato nel miglior modo possibile la giornata dedicata ai Mondiali di marcia a squadre, in corso di svolgimento a Brasilia. Mondiali marcia a squadre, Italia d’oro nella 10 km juniores: Coppola terzo, Vidal quarto. Azzurri sul tetto del mondoA Brasilia i due giovani italiani conquistano il primo posto nella classifica a squadre della 10 km maschile juniores.