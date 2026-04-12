Marchio di origine dell’Ente Parchi per i prodotti delle aree protette

Da ilrestodelcarlino.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ente Parchi ha istituito un marchio di origine dedicato ai prodotti provenienti dalle aree protette. Questa iniziativa mira a certificare la provenienza e la qualità di alimenti coltivati in questi territori, riconoscendo l’importanza dell’agricoltura locale. La certificazione si rivolge ai produttori che operano all’interno delle aree protette, garantendo la tracciabilità e valorizzando le produzioni tradizionali. La scelta di creare un marchio specifico rafforza il legame tra il territorio e le produzioni agricole.

L’agricoltura è il suggello quotidiano dell’antico patto tra l’uomo e la terra che lo ospita. Quassù, fra i calanchi e le vette appenniniche, il contadino è il primo depositario di un equilibrio fragile e prezioso: le sue mani proteggono la biodiversità, trasformando la natura nei prodotti che arrivano sulle nostre tavole. Per raccontare questa storia, l’ Ente Parchi ha deciso di varare il nuovo brand collettivo ‘ Agricoltura delle aree protette del territorio bolognese ’, a disposizione delle aziende presenti all’interno dei comprensori naturali. Lo scopo dell’iniziativa è semplice quanto ambizioso: valorizzare il lavoro di chi produce nel rispetto dell’ambiente e trasformare la salvaguardia in un’opportunità di mercato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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