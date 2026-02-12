Il ministero dell' Agricoltura approva il progetto Valorizzazione dei prodotti della montagna e delle aree interne del parco Sirente Velino

Il ministero dell'Agricoltura ha dato il via libera a un progetto del Parco Sirente Velino. L’obiettivo è valorizzare i prodotti della montagna e delle aree interne, con un finanziamento di 400mila euro. Ora il parco potrà avviare le iniziative per promuovere le produzioni locali e rilanciare l’economia di queste zone.

"Valorizzazione dei prodotti della montagna e delle aree interne". Questo il nome del progetto presentato dal Parco Sirente Velino che è stato approvato dal ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, che ha stanziato un finanziamento di 400mila euro. Una proposta inserita nel solco del piano già avviato dal Masaf, di cui è sottosegretario l'aquilano Luigi D'Eramo, che punta a stimolare iniziative nelle aree interne del Paese, con il dichiarato intento di contrastare lo spopolamento attraverso la creazione di economie di territorio sostenibili e sufficienti a garantire “la restanza”, ovvero a creare condizioni di vita attrattive soprattutto per i più giovani.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Sirente Velino

L'associazione Give Back Giovani-Aree Interne ha aperto una petizione online per chiedere un intervento concreto sulle zone interne del Paese.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sirente Velino

Argomenti discussi: Contratti di filiera, il Ministero accoglie le richieste di proroga della Regione. L’assessore dell’Agricoltura, Agus: Un segnale di attenzione verso un comparto strategico; Fondo per la sovranità alimentare: criteri attuativi per annualità 2025 e 2026; Il ministero dell’Agricoltura lancia nuovi incentivi da 92 milioni e affronta il nodo della filiera dello zucchero; Un limone siciliano finalmente ottiene un riconoscimento dal Ministero dell’Agricoltura | All Food Sicily |.

Il Ministero dell’Agricoltura approva il progetto del Parco Sirente VelinoIl progetto per la Valorizzazione dei prodotti della montagna e delle aree interne è stato approvato dal Ministero dell’Agricoltura ... laquilablog.it

Valorizzazione montagna e aree interne: il Ministero dell’Agricoltura approva il progetto del Parco Sirente-VelinoDal MASAF via libera allo stanziamento di risorse per un piano contro lo spopolamento e per lo sviluppo integrato: mappatura del patrimonio territoriale, promozione dei prodotti locali e patto ... terremarsicane.it

Valorizzazione montagna e aree interne: il Ministero dell’Agricoltura approva il progetto del Parco Sirente-Velino https://www.terremarsicane.it/valorizzazione-montagna-e-aree-interne-il-ministero-dellagricoltura-approva-il-progetto-del-parco-sirente-velino/ #A - facebook.com facebook