Maratona | trionfo a Milano e storico successo di Crippa a Parigi

Domenica 12 aprile 2026, le maratone di Milano e Parigi hanno visto due atleti tagliare il traguardo in modo diverso. A Milano, si è conclusa la gara con un risultato di rilievo, mentre a Parigi un atleta ha ottenuto il suo miglior risultato di sempre. Entrambi gli eventi hanno attirato numerosi spettatori e hanno segnato l’inizio della nuova stagione per le competizioni di maratona in Italia.

La vigilia di una nuova stagione per la maratona italiana si è aperta oggi, domenica 12 aprile 2026, con i traguardi tagliati sotto il sole di Milano e Parigi. Nella capitale lombarda, oltre 15mila corridori hanno sfidato l’asfalto della 24esima edizione della Wizz Air Milano Marathon, una gara che ha un netto dominio degli atleti africani, con il 65% dei partecipanti provenienti da nazioni straniere. Mentre a Milano Vitalis Kibiwott ha dominato la scena maschile con un cronometro da record personale, a Parigi Yeman Crippa ha scritto la storia del movimento nazionale vincendo la maratona francese in 2:05:18, interrompendo un digiuno europeo che durava dai tempi di Benoit Zwierzchiewski nel 2002.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maratona: trionfo a Milano e storico successo di Crippa a Parigi Atletica, trionfo di Crippa alla maratona di Parigi: primo posto e record personaleParigi, 12 aprile 2026 – A trent’anni Yeman Crippa ha trovato il suo feeling definitivo con la maratona. Leggi anche: Maratona di Parigi, missione Crippa sulla Senna