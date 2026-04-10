Maratona di Parigi missione Crippa sulla Senna
L’atleta italiano torna a correre la maratona di Parigi dopo aver stabilito il record nazionale nella mezza di Napoli. La gara si svolge lungo le strade della capitale francese, con molti corridori pronti a sfidare i 42,195 km. Tra questi c’è anche un altro maratoneta, che parteciperà alla sua seconda prova ufficiale in questa distanza, questa volta a Rotterdam.
L’azzurro torna sui 42,195 km dopo il record italiano nella mezza di Napoli. Pietro Riva al via a Rotterdam per la seconda maratona in carriera. È di nuovo tempo di maratona per Yeman Crippa, atteso domenica alla Schneider Electric Marathon di Parigi. Il campione delle Fiamme Oro affronta per la seconda volta i 42,195 km nella capitale francese, dopo la partecipazione ai Giochi Olimpici del 2024. Il trentino arriva all’appuntamento con fiducia dopo aver firmato il primato italiano di mezza maratona in 59:01 lo scorso 22 febbraio a Napoli, risultato che conferma la crescita dell’azzurro sulla distanza. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
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Yeman Crippa nella maratona di ParigiPresidente: Luca Zeni Casa dello Sport - Sanbapolis Via della Malpensada 84 - 2° Piano 38123 Trento Tel: 344 1844696 Email: [email protected] ... fidal.it
Maratona di Parigi: missione Crippa sulla Senna L'azzurro torna alla sfida dei 42,195 km domenica nella capitale francese, dopo il primato italiano di 59:01 nella mezza di Napoli. Diretta tv su Eurosport 1 Pietro Riva rientra in gara a Rotterdam LEGG - facebook.com facebook
Io quando correvo per arrivare decimillesimo alla maratona di NY o Parigi mi allenavo con più impegno e serietà che tutta la nazionale di calcio messa insieme. x.com