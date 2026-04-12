A Roncoferraro, presso il Jolly Club, si è svolta una serata dedicata all’approfondimento sulla realtà mantovana negli anni Ottanta. L’evento ha coinvolto relatori che hanno condiviso ricordi e fatti di quel periodo, offrendo uno sguardo sulla cronaca locale di quegli anni. La serata ha visto la partecipazione di cittadini interessati a conoscere meglio le vicende passate della provincia.

Il Jolly Club di Roncoferraro ha ospitato una serata di approfondimento culturale dedicata al racconto della realtà mantovana degli anni Ottanta. Il protagonista è stato il giornalista Vincenzi, che ha presentato la sua opera intitolata 1982 e dintorni. Cosa rimane di noi, un volume che ricostruisce l’identità di un territorio attraverso i ricordi e le cronache di un decennio fondamentale. L’incontro, caratterizzato da un forte coinvolgimento del pubblico, ha Vincenzi confrontarsi per circa novanta minuti con diversi interlocutori di rilievo nel informativo e istituzionale locale. Al tavolo sono intervenuti la caposervizio delle pagine provinciali de La Voce, Cavalli, insieme a Vesentini, figura storica legata alla televisione di TeleNuovo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mantova anni ’80: viaggio tra cronaca e memoria al Jolly Club

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