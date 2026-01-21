Valditara e il Viaggio della Memoria a Cracovia | Questi 80 anni ci hanno fatto acquisire la consapevolezza che ogni essere umano ha una sua dignità

Il ministro Valditara ha concluso il Viaggio della Memoria a Cracovia, sottolineando l’importanza di ricordare e rispettare la dignità di ogni individuo. Ricorda agli studenti che l’oblio rappresenta una seconda tragedia e invita a rifiutare ogni forma di falsificazione storica. Un richiamo alla memoria come strumento per preservare i valori fondamentali e promuovere una coscienza civile più consapevole.

Il Ministro Valditara chiude il Viaggio della Memoria a Cracovia avvertendo gli studenti che l’oblio sarebbe una “seconda tragedia” e invitandoli a rifiutare ogni falsificazione storica. Il ricordo dei lager, ha sottolineato, agisce come un vaccino contro l’odio e riafferma la dignità umana al di sopra di ogni governo o pregiudizio. È un appello a difendere la verità storica quello che il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha rivolto agli studenti riuniti al Teatro Groteska, come rende noto l’ANSA. A conclusione del Viaggio della Memoria 2026, l’intervento del Ministro si è concentrato sulla necessità di mantenere viva la coscienza acquisita nel dopoguerra, evitando che il trascorrere del tempo possa erodere i valori fondamentali di dignità umana.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

