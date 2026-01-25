Viaggio tra gli iraniani che vivono a Bari Dai primi gruppi arrivati negli anni ' 80 al ' ponte' con l' università

Il viaggio tra gli iraniani di Bari attraversa decenni di storia, dai primi arrivi negli anni '80 fino al recente coinvolgimento nelle proteste contro le repressioni in Iran. Questa comunità, radicata nel territorio, riflette un legame profondo con la propria cultura e le sfide vissute nel paese d’origine. Un percorso che testimonia l’integrazione e la presenza attiva di un gruppo di persone che mantengono viva la memoria e le proprie radici.

Li abbiamo visti scendere in piazza in queste ultime settimane per protestare contro le repressioni che stanno avvenendo nel loro paese natale. E così Bari ha conosciuto la comunità iraniana nel capoluogo, che oggi conta circa 250 persone. Storie e generazioni che si incrociano, da chi ha.🔗 Leggi su Baritoday.it

Dai primi hair look anni ’90 al look sale e pepe di oggi, come è cambiato negli anni uno dei più belli di Hollywood (anche grazie alla moglie)Dai primi hair look degli anni ’90 al caratteristico stile sale e pepe di oggi, Patrick Dempsey ha attraversato decenni di evoluzione personale e di stile.

Leggi anche: Aerospazio e difesa | Viaggio tra caccia, droni e satelliti negli stand del settore che si fa ricco con la guerra: “Gli affari crescono rapidamente”

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Iran, Trump avverte: Grande flotta di navi Usa in viaggio verso quella direzione; Elena Basile: In Iran non ho visto uno Stato di polizia. Cia e Mossad hanno infiltrato i loro agenti; Tgr Mediterraneo tra Iran, Portogallo e Tunisia; Cecilia Sala arriva al Politeama: Una notte a Teheran racconta l’Iran tra piazze, feste clandestine e carcere.

Gli iraniani amano l'occidente, aiutiamoli. Parla RedekerSarebbe in linea con la tradizione spirituale europea aiutare il popolo iraniano a liberarsi dalla dittatura dei mullah. La popolazione aspetta il nostro aiuto perché crede ancora in noi dice il fil ... ilfoglio.it

Viaggio a Yazd: l’antica città persiana tra arte e tradizioneYazd allestisce uno spettacolo architettonico che rapisce la vista dei viaggiatori più curiosi. Le ... msn.com

Ventuno intellettuali iraniani vengono invitati a un convegno in Armenia. L’avventuroso viaggio in autobus, tra cime e gole di montagna, ci immerge nei timori e nell’intimità di ciascun personaggio, restituendoci preziosi squarci della Storia dell’Iran. La vice - facebook.com facebook

“Blu di Persia”, viaggio nell’anima dell’Iran alla Biblioteca Anna Frank #cuneo x.com