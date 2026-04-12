Tra le pareti di molte case si narra di presenze invisibili che non occupano spazi, ma che da generazioni popolano l’immaginario collettivo. Le storie di personaggi come “U Scazzamurille” e “a Sandajorje” sono presenti nella cultura locale, con leggende che si tramandano nel tempo. Queste figure sono considerate parte dell’anima delle case e rappresentano un patrimonio di racconti popolari che si intrecciano con la vita quotidiana.

Esistono presenze, tra le mura domestiche, che non pagano l'affitto ma che da secoli abitano la fantasia popolare. Se oggi attribuiamo ogni scricchiolio alla dilatazione termica, un tempo la colpa (o il merito) era di figure sospese tra il sacro e il profano. In Puglia, e in particolare nell'area di Manfredonia, queste figure hanno nomi precisi: lo Scazzamurille e la Sandajorje. U Scazzamurille Descritto come un "piccolo bambino" o un uomo in miniatura, lo scazzamurille è l'essenza stessa della vivacità. È un folletto bizzarro e capriccioso, un essere che non conosce la quiete e che ama il caos moderato. Non si presenta mai senza il suo cuppeline rosse (il berrettino rosso).🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia Ricordi: “U Scazzamurille e a Sandajorje: Il Folletto e l’anima della casa”

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