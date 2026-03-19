A ottant'anni di distanza, i rappresentanti dello Squadron 614 della RAF sono stati ricevuti oggi in Comune a Manfredonia, portando con sé ricordi e testimonianze di un passato che ancora vive nella memoria collettiva. La visita ha coinvolto ufficiali e storici, che hanno condiviso dettagli e aneddoti legati ai momenti storici vissuti durante il conflitto. L'incontro si è svolto in un clima di rispetto e commemorazione.

Oggi, accogliendo in Comune i rappresentanti dello Squadron 614 della RAF, ho avuto la sensazione di allungare una mano e toccare il passato. È stato davvero emozionante. Nei loro racconti, tramandati da chi li ha preceduti, è emerso il ricordo di una Manfredonia accogliente, capace di far sentire meno soli, durante la Seconda guerra mondiale, uomini arrivati dal Regno Unito in una terra lontana e segnata dal conflitto. Un ricordo così forte da averli riportati qui, a distanza di 80 anni, per ringraziare la città. Lo Squadron 614, nato nel Galles nel 1937 come unità della Royal Auxiliary Air Force, durante la guerra operò anche in Italia.... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia nei ricordi della RAF dopo 80 anni

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