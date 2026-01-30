Springsteen omaggia Minneapolis con una ballata sulle strade l’anima della città e i ricordi che non muoiono mai

Bruce Springsteen ha dedicato una canzone a Minneapolis, intitolata Streets of Minneapolis. La ha scritta e registrata in meno di ventiquattro ore, come un omaggio alla città e ai ricordi che non si cancellano. La nuova ballata è stata pubblicata oggi, portando la voce di Springsteen direttamente nelle strade di Minneapolis.

Bruce Springsteen ha reso omaggio a Minneapolis con una nuova canzone, Streets of Minneapolis, pubblicata in giornata dopo averla scritta e registrata in meno di ventiquattro ore. Il brano, nato come risposta al clima di tensione e violenza che ha colpito la città del Minnesota, è un atto di denuncia diretto contro le politiche migratorie del governo Trump e le azioni dell’ICE, l’agenzia federale per il controllo dell’immigrazione. Il cantautore ha scelto il suo strumento più potente – la musica – per raccontare storie che non possono essere ignorate. La canzone è dedicata alla popolazione di Minneapolis, in particolare ai migranti che vivono in città, e a due cittadini statunitensi uccisi durante operazioni dell’ICE: Alex Pretti, infermiere di 37 anni, e Renée Good, anch’essa 37enne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

