Manfredonia-Nola | la designazione arbitrale

Per la partita di Serie D tra Manfredonia e Nola, in programma domenica 12 aprile 2026 alle ore 16:00 allo stadio Miramare, è stato designato come arbitro il signor Alessandro Copelli della sezione di Mantova. Questa sarà la sua presenza ufficiale in occasione della 31ª giornata del campionato. La decisione è stata comunicata nelle ore precedenti alla partita.

Sarà il Sig. Alessandro Copelli della sezione di Mantova a dirigere la 31^ giornata di Serie D in programma domenica 12042026 alle ore 16:00 contro il Nola allo stadio Miramare. Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti: Sig. Michele Larosa della sezione di Vibo Valentia e dal Sig. Stefano Scarangella della sezione di Cassino. Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 20252026 IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia-Nola: la designazione arbitrale Manfredonia-Nola: giornata “Forza Manfredonia” e prezzi ridottiDi seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Nola in programma Domenica 12 Aprile alle ore 16:00. La Penna pronto a tornare in Serie A dopo i disastri di Inter Juve. Cosa filtra sulla designazione arbitraledi Redazione JuventusNews24L’arbitro La Penna è pronto a tornare a dirigere un match di Serie A dopo i disastri di Inter Juve.