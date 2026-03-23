Gennaro Gattuso verso i playoff mondiali | Non siamo degli scappati di casa Questo gruppo merita una gioia

Da oasport.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La conferenza stampa del CT Gennaro Gattuso ha inaugurato ufficialmente il breve raduno di preparazione della Nazionale italiana di calcio in vista della fondamentale sfida di giovedì sera a Bergamo contro l’Irlanda del Nord che mette in palio l’accesso alla finale (in cui gli Azzurri giocherebbero in trasferta con una tra Galles e Bosnia) dei playoff di qualificazione per i Mondiali 2026. “ Pensavo di arrivare a questo momento così, senza alibi. Se non è stato fatto quello che speravamo (anticipare o posticipare eventualmente una giornata della Serie A per dare più giorni al ritiro azzurro, ndr) è perché non c’era possibilità, perché i calendari tutti sanno come vengono fatti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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