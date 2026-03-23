La conferenza stampa del CT Gennaro Gattuso ha inaugurato ufficialmente il breve raduno di preparazione della Nazionale italiana di calcio in vista della fondamentale sfida di giovedì sera a Bergamo contro l’Irlanda del Nord che mette in palio l’accesso alla finale (in cui gli Azzurri giocherebbero in trasferta con una tra Galles e Bosnia) dei playoff di qualificazione per i Mondiali 2026. “ Pensavo di arrivare a questo momento così, senza alibi. Se non è stato fatto quello che speravamo (anticipare o posticipare eventualmente una giornata della Serie A per dare più giorni al ritiro azzurro, ndr) è perché non c’era possibilità, perché i calendari tutti sanno come vengono fatti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gennaro Gattuso verso i playoff mondiali: “Non siamo degli scappati di casa. Questo gruppo merita una gioia”

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