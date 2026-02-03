La pioggia intensa e i temporali continuano a colpire la Toscana. La Protezione civile ha esteso l’allerta gialla a tutto mercoledì 4 febbraio, con il rischio di allagamenti e smottamenti che si fa più alto in diverse zone. Le autorità invitano la popolazione a tenere alta l’attenzione e a seguire gli aggiornamenti.

FIRENZE – E’ stata prolungata a tutta la giornata di domani, mercoledì 4 febbraio 2026, l’allerta gialla per rischio idraulico ed idrogeologico emesso dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ed attualmente in corso. La criticità prevista, che oggi martedì 3 febbraio, riguardava soprattutto la Toscana settentrionale, nella giornata di domani si estenderà anche verso sud, interessando soprattutto le aree più occidentali della Regione. In particolare l’allerta di codice giallo per rischio idraulico del reticolo maggiore interesserà non solo le Valli del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, ma anche il Valdarno inferiore, la Valdelsa e la Valdera, la Maremma e la costa e l’entroterra livornese, le valli del Fiora, dell’Albegna e la costa grossetana, oltre alla valle dell’Ombrone grossetano. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pioggia e temporali in Toscana: allerta gialla estesa a mercoledì 4. Ecco le zone a rischio

La Toscana si prepara a un altro giorno di pioggia e temporali.

