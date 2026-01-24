Grave caduta sul Monte Melma escursionista soccorso con l' elicottero

Oggi, sabato 24 gennaio, un escursionista è rimasto ferito durante un'escursione sul Monte Melma, tra Lecco e Ballabio. L'incidente ha richiesto l'intervento dell'elicottero per il soccorso. La dinamica e le condizioni dell'infortunio sono ancora in fase di accertamento.

Un escursionista è rimasto ferito oggi pomeriggio, sabato 24 gennaio, durante un'escursione sul Monte Melma, la montagna che si innalza tra Lecco e Ballabio. L'allarme è scattato alle 16.53 per una caduta su terreno impervio che ha richiesto l'intervento delle squadre di soccorso alpino: sul.🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Escursionista cade sul Monte Bollettone: salvato con l'elicottero sulla neve ghiacciata Escursionista cade sul Sentiero del Viandante: soccorso con l'elicotteroDomenica di sole sul Sentiero del Viandante, uno dei percorsi più popolari del Lecchese. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Riccardo Mirarchi muore a Courmayeur. Fatale una caduta sugli sci sulla pista 26; Courmayeur, sciatore di 21 anni esce di pista e sbatte con un albero: morto; Limone Piemonte: rovinosa caduta, grave sciatore 63enne di Ventimiglia; Martina Valcepina: doppia frattura e addio a Milano-Cortina 2026. Cappadocia, operaio grave dopo caduta in uno scavo Un operaio di 58 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere per il potenziamento dell’acquedotto in località Petrella Liri, frazione di Cappadocia. L’uomo è pre - facebook.com facebook Grave in ospedale dopo una caduta sugli sci a Limone Piemonte x.com

